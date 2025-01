Este es el golazo de Johan Vásquez contra Monza

Johan Vásquez fue fundamental en el triunfo del Genoa ante el Monza en la Jornada 22 de la Serie A.

El mexicano partió de inicio en un duelo clave para los rivales, pues los ‘Biancorossi’ se encuentran al fondo de la tabla general.

Sin embargo, ‘Il Grifone’ mantuvo el control del encuentro y se fue arriba en el marcador al minuto 61, gracias a un testarazo de Koni De Winter.

Cuando parecía que el triunfo del Genoa sería por la mínima, apareció Vásquez para cabecear un centro de Maxwel Cornet y dejar los cartones en 2-0. Además, es el primer gol del mexicano en la temporada 2024/25 y su quinto tanto desde que llegó a Italia.

Johan Vásquez heads home his first goal of the season 🫡 pic.twitter.com/8SEIJru0XO