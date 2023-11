César Montes, expulsado en tiempo récord con Almería y la afición lo destroza

Estuvo seis minutos en la cancha, vio dos amarillas y se fue expulsado en tiempo de compensación. Claro que la afición del Almería está furiosa con César Montes, su refuerzo estrella.

En la Copa del Rey ante el Talavera, el mexicano tuvo su peor exhibición desde que llegó el club.

Para fortuna del equipo que dirige Gaizka Garitano, el partido estaba ganado (con su 2-0 final) desde el 45’, peroi la gente sigue sin perdonar al defensa por el cual se pagaron 14 millones de euros.

Así el brevísimo partido del defensa mexicano en la primera ronda de la Copa del Rey:

· 86’: Entra a la cancha en sustitución de Gonzalo Melero

· 86’: Vio la tarjeta amarilla

· 90’+2: Vio la segunda amonestación y se fue expulsado

En solo seis minutos, el defensa hizo un desastre en lo individual y se perderá el próximo partido por la segunda etapa de este torneo copero, que a estas alturas es la única opción que tiene el equipo para hacer algo en esta campaña, toda vez que es último en La Liga de España.

Lo hecho por Montes no ha agradado mucho a la afición, que no olvida el trabajo que costó comprárselo al Espanyol y que hasta ahora no ha podido impactar positivamente en el equipo, pues luego de 11 fechas en Primera División, es la peor defensiva con 31 goles recibidos.

Así le ha ido a Montes en sus primeros meses con Almería:

· 6 partidos jugados (5 de Liga)

· 2 juegos son ver minutos

· 4 partidos como titular (430 minutos en total)

· 3 tarjetas amarillas (todas en los últimos dos partidos)

· 0 victorias en Liga desde que llegó

¿Podrá Montes aumenta su nivel y evitar un segundo descenso consecutivo en España? Por lo pronto, la afición está muy inconforme con su nivel y hay quienes lo señalan como el peor refuerzo en años.