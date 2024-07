Cerrado: Rodrigo Huescas deja Cruz Azul y se va al Copenhague

Europa da; Europa quita, esa es la frase que podría utilizar Cruz Azul en este mercado de transferencias.

Justo en el día de la presentación de Jorge Sánchez como refuerzo de La Máquina, se ha dado la noticia de que Rodrigo Huescas no es más jugador del equipo ‘celeste’, pues el Copenhague de la Liga de Dinamarca pagará la cláusula de recisión y en ese sentido, el equipo mexicano ya poco puede hacer.

La salida del mediocampista de 20 años es celebrada por el futbol mexicano, pero quizá no por el Cruz Azul, pues no contemplaba la salida de su canterano para este Apertura 2024 que está por comenzar.

De acuerdo con el reportero de FOX Deportes, Armando Melgar, ya no hay vuelta atrás y de hecho asegura que Huescas “no es más jugador de Cruz Azul”, toda vez que “activó su cláusula de salida” y se irá a Dinamarca. Adicional a esta información, otras fuentes cercanas al club reportan que La Máquina no está de acuerdo con la forma de pago, pues el equipo danés busca que sea a plazos y no de contado.

Al momento, el club no ha emitido información respecto al futbolista que acumula 85 partidos, seis goles y 14 asistencias desde que debutó con el primer equipo en abril del 2021, cando tenía 17 años.

En cambio, el presidente Víctor Guzmán dedicó su agenda del día a la presentación de Jorge Sánchez, quien justamente se incorpora al conjunto capitalino después de un par de temporadas en Europa, donde incluso llegó a disputar la Champions League con Ajax y posteriormente con el Porto.

La salida de Huescas parece inminente, pero Cruz Azul podría perder a otro futbolista clave: Uriel Antuna (campeón de goleo en el torneo pasado y seleccionado mexicano en la Copa América) está en la puerta de regreso al futbol europeo debido al interés del AEK Atenas; es decir, por mejor que se haya reforzado el equipo para este Apertura 2024, podría debilitarse súbitamente.