Andrés Guardado, primer capitán del Betis para la próxima temporada

Quizá la próxima sea la última temporada de Andrés Guardado con Betis, pero la vivirá siendo el capitán del equipo.

Con el retiro de Joaquín, es el mexicano quien hereda el brazalete de capitán del equipo bético, tal como quedó claro en el partido de homenaje del español, quien al salir del campo en este último duelo, vistió al ‘Principito’ con el testigo, un momento que marcó la carrera de ambos y que el nuevo capitán decidió compartir a través de redes sociales, donde escribió un texto muy cariñoso para Sánchez Rodríguez.

“¡Capitán! ¿Por dónde empiezo? Primero, agradecerte de todo corazón todo lo vivido durante estos seis años juntos. De verdad me siento un privilegiado al haber podido coincidir con un jugador como tú, pero más que nada y más importante, una persona como tú. Desde el primer día me di cuenta de que eres especial y único, rápido me entendí contigo”, fue parte de lo que escribió Andrés en Instagram.

Y con su despedida, queda claro que Guardado será el capitán designado del equipo andaluz para la próxima temporada, por más que todavía no se haya hecho oficial la renovación del jugador de 36 años.

“Te voy a echar mucho de menos amigo, será imposible sustituirte. Pero una cosa si te prometo, que me dejare todo para ser un digno capitán de nuestro Real Betis Balompié. Te quiero mucho y no tengo palabras para describir ese momento de ayer. Gracias y nos estaremos viendo por ahí, jefe”, concluyó.

Andrés termina contrato a finales de junio, pero, por si no quedó claro a través de este mensaje donde se compromete a portar el gafete, todos los reportes de la prensa apuntan a que la renovación por un año es un hecho, por lo que la próxima temporada el tapatío será capitán en cada partido como titular.

Cerrar una carrera de 17 años en Europa que siendo capitán del Betis es otro hito en la legendaria trayectoria del ‘Principito’, cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.