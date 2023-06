América no tiene nada que ofrecerle a Raúl Jiménez... literalmente

Que Raúl Jiménez acepte bajarse el sueldo y que renuncie a una revancha en el futbol europeo… eso es lo que necesita el América para repatriar al jugador que dejó el ‘nido’ en el verano de 2014.

Aunque el diario Récord reporta pláticas entre la directiva azulcrema y el goleador mexicano en pos de su fichaje, este año es complicado que pueda darse, pues además de que el futbolista termina contrato hasta 2024 con Wolverhampton, él busca demostrar que aún puede recuperar su nivel y mantenerse en Europa, ya sea con su equipo actual en la Premier League o con el Besiktas de Turquía, que tanto lo ha buscado.

Además, el club azulcrema no puede igualarle el sueldo que recibe en Inglaterra, por lo que además de convencerlo para que deje de lado sus metas profesionales en el corto plazo, tendrían que acordar un contrato con un sueldo menor al que tiene actualmente y aunque es verdad que el mexicano no ha sido el mismo jugador desde su accidente de cabezas en 2020, no se espera que renuncie a su salario con 32 años.

Eso sí, Jiménez le ha dado la tranquilidad al América de que cuando busque regresar, su prioridad será hacerlo con el equipo que lo vio nacer como profesional y con el cual fue campeón en el Clausura 2013.