Al Barcelona le encanta lo que ha hecho Julián Araujo en Las Palmas

Al Barcelona le encanta que le esté yendo tan bien a Julián Araujo en Las Palmas, más si el futbolista no puede jugar contra ellos debido a una cláusula en el contrato de préstamo.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció el buen nivel del lateral mexicano en Gran Canaria y aseguró que se le está haciendo el debido seguimiento para definir si el jugador de 22 años puede tener un lugar con el equipo culé la próxima temporada o bien, debe seguir desarrollándose en otro club.

“Opinión muy positiva de su temporada. Está jugando y lo está haciendo bien. Está jugando con personalidad. Bojan (Krkic) está haciéndole seguimiento, como al resto de cedidos”, comentó el entrenador ‘blaugrana’ de cara al duelo ante Las Palmas, por la 19° fecha de La Liga de España.

Debido a la llamada “cláusula del miedo” donde los clubes pactan que sus jugadores prestados a otras instituciones no pueden jugar en su contra, Araujo no podrá mostrarse ante el Barcelona, por lo que el técnico de Javier García Pimienta se resignará a no disponer de su lateral derecho estelar, quien ha jugado todos los minutos en los últimos cuatro juegos, lapso donde incluso marcó su primer gol.

“No podemos hacer nada pero yo evitaría la cláusula. Me sabe mal por el chico, que le hacía ilusión el partido para demostrar que puede estar capacitado para jugar ahí”, dijo el técnico de Las Palmas, club que se encuentra a media tabla en La Liga y a siete puntos de los lugares que conceden boleto a torneos europeos.

El seleccionado mexicano tiene 18 partidos con Las Palmas contando Liga y Copa del Rey y un total de 2 goles. Él puede lucirse todo lo que quiera, pero no contra el club dueño de su carta.