A Javier Aguirre le gusta la Fecha FIFA: "así no nos vemos las caras"

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, calificó de "justo" el empate (1-1) ante el Valencia CF en el partido correspondiente a la novena jornada de La Liga disputado en el estadio Son Moix.

"Queríamos ganar, desde luego, pero vistas las circunstancias del partido el empate es justo. Ellos fueron mejores en la primera parte; nosotros en la segunda y su portero (Giorgi Mamardashvili) sacó unas manos muy buenas. El resultado es el que es", explicó.

Preguntado por el posible penalti no señalado por un agarrón a Hugo Duro, el técnico de los mallorquinistas respondió: "No soy especialista para decidir si fue penalti o no. No me meto en esos temas. Los árbitros tienen una buena herramienta con el VAR; además con Muriqi hubo una jugada muy similar en la que lo jalan, lo agarran".

Aguirre restó importancia a sus conversaciones con el cuarto árbitro durante algunas fases del partido. "No nos peleamos, me decía que no me saliera de mi zona. Somos amiguetes y nos conocemos mucho desde hace muchos años", explicó.

Con respecto al parón de la Liga por los partidos internacionales de la Fecha FIFA, Aguirre admitió que a su equipo le venía "bien".

"Nos vendrá bien para no vernos las caras un fin de semana. Seguiremos entrenando porque el próximo es un partido complicado (visita a la Real Sociedad) al que llegamos después de tres empates seguidos (Barça, Rayo y Valencia). Hoy queríamos ganar ante un Valencia que presionó alto, y que me gustó mucho, para darle una alegría a nuestra afición pero no pudo ser", remarcó el entrenador de los mallorquinistas.