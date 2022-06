Sergio Pérez rompe el silencio tras la "mala fiesta" en Mónaco

Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco, su tercer triunfo en la Fórmula 1, y los festejos no se hicieron esperar.

La fiesta, que concluyó hasta el día siguiente, dio pie a una serie de rumores entre los rumores entre los que destacó una supuesta infidelidad por parte del mexicano. Sin embargo, el piloto no se había pronunciado al respecto, hasta este 3 de junio.

‘Checo’ publicó en redes sociales una carta en la que asegura que solo se trató de una “mala fiesta que no supe controlar” y “tomo responsabilidad de ello”.

Además, aseguró que “estamos más unidos que nunca mi esposa y yo (…) pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”.

La magnitud de la celebración se conoció tras la filtración de diversos videos en los que se mostraba una fiesta en un yate; en la mayoría de ellos, ‘Checo’ aparecía bailando y platicando con varias personas. En otro video, de la mañana siguiente, se observa a Pérez saliendo de la embarcación en aparente estado de ebriedad.

La carta íntegra a continuación: