'Pole position' de casa, Charles Lecler saldrá primero en Mónaco

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul, tras una mala jornada para la dominante Red Bull, ya que el triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial, con 161 puntos: 48 más que aquél- saldrá sexto; y su colega mexicano Sergio Pérez -asimismo eliminado en la Q1-, decimoctavo.

Leclerc, de 26 años, firmó su vigésima cuarta 'pole' en la F1 -la primera del año y la tercera en Mónaco- al cubrir, en la tercera y decisiva ronda de la calificación (Q3), los 3.337 metros del circuito más corto, más estrecho y más lento del calendario en un minuto, 10 segundos y 270 milésimas. Exactamente 154 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) -que saldrá segundo- y con 248 de ventaja sobre el español Carlos Sainz (Ferrari), tercero.

A Verstappen se le aguó la fiesta este sábado a orillas de la Costa Azul, en el Gran Premio con más solera y 'glamour' del Mundial, en el que apuntaba a su cuadragésima 'pole' en la F1 y donde parece complicarse demasiado su intención de lograr la victoria 60 en la categoría reina. En la pista más angosta del Mundial, en la que es prácticamente imposible adelantar.

Además, el astro neerlandés había firmado las primeras siete 'poles' del año, que -unidas a la que había logrado en la última carrera de la temporada pasada- le daban la oportunidad en Montecarlo de deshacer a su favor el récord histórico de primeros puestos en parrilla seguidos que desde la pasada prueba, en Imola (Italia), le unía al mito brasileño Ayrton Senna, fallecido en ese circuito hace 30 años (cumplidos el pasado 1 de mayo).

Las rachas se acaban y no se puede tener todo, pero a buen seguro que el superdepredador deportivo de Países Bajos no se marchó contento de un circuito en el que había ganado el año pasado y hace tres. En el que esta vez brilló, de principio a fin en lo que va de fin de semana, Leclerc: cinco veces triunfal en la división de honor del automovilismo, pero que no sólo no ha ganado nunca en Mónaco, sino que jamás ha subido al podio en 'su' casa.