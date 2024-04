"Podemos pelear por todo": 'Checo' Pérez, quien saldrá 2° en Shanghai

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que saldrá segundo mañana en el Gran Premio de China, aseguró que la clasificación a la carrera, en la que casi cae eliminado por sorpresa en la primera ronda (Q1), fue “muy intensa”.

“Fue una clasificación muy intensa, casi me quedo fuera en la Q1. Al final me salvé tras un inicio muy complicado”, indicó el número dos de la clasificación general, que mejoró su rendimiento en las dos siguientes rondas pero no lo suficiente como para cazar a su compañero de equipo, Max Verstappen (Red Bull), quien finalmente se hizo con la ‘pole’.

“Hemos podido ir progresando durante la sesión (...). Mañana podremos atacar desde donde estamos, y podemos traer un buen resultado para el equipo”, apuntó el mexicano, que, en cualquier caso, celebró el “tremendo” doblete para Red Bull en la cabeza de la clasificación.

P3 in the Sprint 😲

P2 in Qualifying 😍



Lovely stuff, @SChecoPerez 🇲🇽 pic.twitter.com/nx1g1zIt3y — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 20, 2024

De cara al domingo, ‘Checo’ indicó que el coche ha tenido “muchos cambios” para adaptarse a condiciones cambiantes en materia de viento o agarre, lo cual “debería ser de ayuda” en la carrera.

“Podemos pelear por todo mañana”, agregó el 'superviviente' de la Q1, ronda en la que sí cayó por sorpresa el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), el piloto más laureado en China con seis victorias sobre esta pista.

La cita de Shanghai -la primera en el país asiático tras cinco años de ausencia- es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Max Verstappen (Red Bull), el vigente campeón mundial y actual líder de la clasificación general, se impuso en la carrera al esprint y también marcó el tiempo más rápido en la clasificación a la carrera del domingo, en la que se darán 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa.