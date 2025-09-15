Plata con sabor a oro para la mexicana Alegna González

EFE

La mexicana Alegna González, obtuvo la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha dentro del Mundial de Atletismo de Tokio, al terminar su competencia dijo que "soñaba con un oro", pero admitió que es "muy difícil" con la española María Pérez, que se proclamó campeona de la distancia una semana después de hacerlo en los 35 kilómetros.

La atleta de Chihuahua, de 27 años, refrendó en la capital japonesa su progresión como andarina y logró su primera medalla internacional absoluta después de sumar tres quintos puestos en los Juegos de Tokio 2021 y París 2024 y otros dos puestos de finalista en los Mundiales de Eugene 2022 y Budapest 2023.

¡SUBCAMPEONA MUNDIAL! 🇲🇽 🥈



La marchista olímpica Alegna González conquista la medalla de plata en 20km con un tiempo de 1:26:06h e impone récord americano en el Campeonato Mundial de Atletismo #Tokio2025.



¡Muchas felicidades! 👏🏻 pic.twitter.com/JUFGishP1x — CONADE (@conadeoficial) September 20, 2025

"Estoy muy feliz de haber puesto a México de nuevo en el podio de marcha atlética en un campeonato mundial. Hacía tiempo que buscaba esa medalla. Empecé la carrera decidida a ganar una medalla y la conseguí. Competir en marcha atlética en el continente americano es como un pequeño campeonato mundial. Nos mantiene concentrados y muy competitivos", dijo Alegna, en la zona mixta del Estadio Olímpico.

"Queremos que el continente americano siga entre los mejores del mundo. Me decepcionó no haber competido en los 35 kilómetros porque sabía que también tenía la oportunidad de conseguir una medalla allí, pero tenía problemas estomacales", dijo a periodistas.

¡RÉCORD HISTÓRICO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥈



Alegna González brilló en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 con la medalla de PLATA en los 20km de marcha femenil. Con un tiempo de 1:26:06, se convierte en un récord continental en esta disciplina. ¡Felicidades! #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/Uc9BoHgoTR — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 20, 2025

"Me presioné más sabiendo que era mi única oportunidad y di lo mejor de mí. Escribí en mi teléfono que ganaría una medalla hoy y lo hice. Me voy de Japón con grandes recuerdos", manifestó.

El tiempo registrado en meta por Alegna (1h26:22) también supone una nueva plusmarca nacional en la distancia de 20 kilómetros, mejorando la 1h26:17 de María Guadalupe González en Roma el 7 de mayo de 2016.

"Tenia varias metas por cumplir, una era la medalla y otra el récord mexicano. Estoy muy feliz por ello", concluyó.