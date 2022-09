Max Verstappen se anota una victoria más

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) impuso su ley en casa, en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula Uno, arropado por su gente y saliendo ganador, otra vez, de una batalla con Ferrari y Mercedes que estuvo condicionada por los incidentes en pista que hundieron al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y acabaron por arruinar la carrera del español Carlos Sainz (Ferrari), no así la de Fernando Alonso (Alpine), quien remontó siete puestos.



Un triunfo más para el campeón y Red Bull, no tan sobrados como en Bélgica una semana antes, y otra pifia de Ferrari, que comenzó a destrozar la desafortunada carrera de Sainz con una parada de más de 12 segundos por olvidarse del neumático trasero izquierdo.

Los dos Mercedes, que iban, inicialmente, a una parada, lideraron cuando Verstappen pasó a medios en la vuelta 19. A Russell le tocó contener al campeón, pero en el primer intento, por fuera en Tarzan en la vuelta 28, el Red Bull ya estaba delante del compañero de Hamilton, que fue al 'pit lane' en la 30 para poner duros y regresó a pista a seis segundos de Pérez.



El mexicano hizo trabajo de equipo con el británico, resistió más que Russell, no le dejó pasar a la primera, aunque tuvo que bloquear, y no pudo evitarlo en la segunda opción que tuvo el piloto de Stevenage. El de Mercedes no contaba con un invitado inesperado, el tetracampeón alemán Sebastian Vettel, que se incorporaba desde boxes. Hamilton tuvo que contener a Pérez y salvó la situación, pero perdió unos segundos importantísimos.



Russell lo aprovechó para adelantar al mexicano poco después y encimar también a su compañero en la estrella.

Cuando la carrera se aproximaba a las 50 vueltas, Tsunoda y Alpha Tauri desconcertaron a la parrilla y pusieron en bandeja el triunfo a Verstappen. O eso parecía.



Primero, el nipón se quejó por radio de que no le habían apretado bien las ruedas, se paró en pista, soltó el cinturón y entonces en el equipo le transmitieron que las gomas estaban bien. Volvió al pit lane, le 'amarraron', salió de nuevo y aparcó en una escapatoria de Zandvoort, lo que obligó a sacar el coche de seguridad virtual.

'Checo' Pérez y Max Verstappen lucieron autos 'de gala'

Esa actuación afectó negativamente a Ferrari (principalmente a Leclerc), que acababan de entrar a cambiar neumáticos, y a Mercedes que se quedó sin opciones de complicarle a Verstappen.

La siguiente carrera del Mundial de Fórmula 1 será el próximo fin de semana en el circuito de Monza con el Gran Premio de Italia en juego, con el campeonato de pilotos más de cara aun para Verstappen (109 sobre Leclerc y Pérez) y el de constructores, para Red Bull (135 sobre Ferrari y 30 más respecto a Mercedes).