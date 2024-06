Las 5 'must' para arrancar la semana

La actividad futbolística está a flor de piel con la Eurocopa y el inminente inicio de la Copa América. Pero ojo porque en el básquetbol también hay mucho en juego.

Estas son las 5 noticias que debes saber para iniciar la semana:

La Eurocopa sigue su curso

El torneo de selecciones europeas sigue su curso con los últimos duelos de la Jornada 1, que incluyen partidos de los Grupos E y F, el lunes 17 y martes 18. La Jornada 2 está agendada para arrancar el miércoles 19 y finalizar el sábado 22. Entre los partidos más destacados están: Dinamarca-Italia, España-Italia, Países Bajos-Francia y Turquía-Portugal.

Todo listo para la Copa América

El certamen que se disputará por segunda ocasión en Estados Unidos, arranca este jueves 20 con el duelo entre Argentina y Canadá. El sábado México enfrenta a Jamaica y el domingo Estados Unidos se mide a Bolivia.

Pepe no seguirá con el Porto

El presidente del equipo, André Villas-Boas, anunció que Pepe no formará parte del equipo para la temporada 2024/25. El contrato del defensa concluye este 30 de junio y la renovación no sucederá. Se desconoce si Pepe fichará con otro equipo pues se encuentra concentrado con Portugal en la Eurocopa.

Sergio Ramos le dice adiós al Sevilla

El defensa que volvió en la temporada 2023/24 al equipo donde se formó se marchará del equipo tras decidir que no extenderá su contrato para la siguiente campaña. Su futuro es incierto, aunque una posible llegada a la MLS no sería raro.

Se busca campeón en la NBA

Los Boston Celtics reciben a los Dallas Mavericks en el Juego 5 de las NBA Finals. La serie favorece a los locales 3-1, por lo que un triunfo les daría su título #18. Los visitantes, comandados por Luka Doncic evitaron la barrida tras imponerse 84–122 en el Juego 4, en lo que fue la tercera victoria con mayor margen, por detrás de la de los Chicago Bulls ante Utah Jazz (42 puntos en 1998) y la de Celtics vs LA Lakers (39 puntos en 2008).