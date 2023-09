Las 5 'must' para arrancar la semana

El fin de semana dejó muchas emociones en diversas disciplinas, pero quedan muchas por venir. Estas son las 5 noticias que no te debes perder para iniciar con todo:

América le da un ‘baile’ a Chivas

El Clásico Nacional dejó en la lona al Guadalajara. Las ‘Águilas’ se impusieron 4-0 con goles de Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y doblete de Diego Valdés. Todo indica que, a pesar del resultado, Veljko Paunovic se mantendrá al frente del equipo. Las Chivas no ganan en la Liga MX desde la Jornada 5.



Red Bull no subió al podio

Por primera vez en la temporada, la escudería no consiguió meterse al top-3. El Gran Premio de Singapur le causó problemas a Max Verstappen y Sergio Pérez desde las clasificatorias y largaron en decimoprimero y decimotercero, respectivamente. Al término de la carrera, el neerlandés quedó quinto, y el mexicano, octavo; el triunfo fue para Carlos Sainz. Con este resultado también se rompe la racha de 12 victorias consecutivas para Vertappen.

Inicia la Champions League

La fase de grupos del torneo continental de clubes arranca este martes 19 y miércoles 20, con la participación de los 32 equipos que aspiran a levantar la ‘Orejona’. Entre los partidos más destacados de la Jornada 1 están: Milan vs Newcastle, PSG vs Borussia Dortmund, Lazio vs Atlético de Madrid, Bayern Munich vs Manchester United y Arsenal vs PSV.

España femenil ya tiene convocatoria

A pesar de que las campeonas del mundo dijeron que no representarían a la Selección hasta ver cambios reales en la Federación Española de Futbol, la entrenadora Montserrat Tomé anunció su lista de convocadas de cara a la Nations League, la cual incluye a 15 de las futbolistas que ganaron la Copa del Mundo (sin Jennifer Hermoso). En caso de no presentarse podrían hacerse acreedoras a inhabilitación de entre 2 y 15 años, según establece la ley.

Los Dallas Cowboys hacen suspirar a sus seguidores

La actividad en el futbol americano sigue su curso y la segunda jornada de actividades dejó otro triunfo para los de Dallas, que se impusieron 30-10 a los New York Jets, y ya se colocan 2-0. Los Miami Dolphins también hilaron su segundo triunfo, ante los New England Patriots. Los Baltimore Ravens hicieron lo propio contra Cincinnati Bengals. Los San Francisco 49ers dejaron en el camino a los LA Rams y los Atlanta Falcons derrotaron a Green Bay Packers. Los Cleveland Browns podrían sumarse al grupo del 2-0 si vencen a los Pittsburgh Steelers en el Monday Night Football.