Las 5 'must' para arrancar la semana

Terminaron los Juegos Olímpicos y el futbol vuelve a la normalidad. Estas son las 5 noticias que debes saber para iniciar la semana:

Julián Álvarez es del Atlético de Madrid

La contratación bomba del mercado de verano se la han llevado los ‘Colchoneros’ tras anunciar la llegada del delantero argentino. Álvarez estará ligado al club hasta junio de 2030, luego de que el ‘Atleti’ cerró la operación con el Manchester City en 70 millones de euros más variables.

Vuelve la Liga MX, parcialmente

Con el fin de la Leagues Cup en el horizonte, el torneo mexicano busca retomar actividades con los equipos eliminados del torneo para evitar una saturación del calendario y que mantengan el ritmo de competencia. De esta manera, el fin de semana se disputarán los partidos: Puebla vs Monterrey (J16), Xolos vs Santos (J8) y San Luis vs Querétaro (J13).

Continúa la Leagues Cup

El torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS sigue su curso con los octavos de final (lunes 12 y martes 13). Entre los duelos más prometedores están: Seattle-Pumas, Columbus-Inter Miami, Tigres-New York City y América-San Luis. Los cuartos de final están programados para disputarse entre el jueves 15 y el sábado 17.

Kylian Mbappé convocado para la Supercopa de Europa

Real Madrid enfrentará al Atalanta el miércoles 13 en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia. Los ‘Merengues’ anunciaron a los 24 futbolistas que harán el viaje y destaca Mbappé y Endrick. El francés podría debutar con el equipo, mientras que el brasileño ya jugó vestido de blanco en la pretemporada. También destaca el regreso de David Alaba, aunque es altamente probable que no juegue.

A punto de arrancar la temporada 2024/25

Cuatro de las cinco ligas más importantes del planeta inician actividades esta semana. Primero será La Liga, que iniciará el jueves 15; después la Premier League y la Ligue, el viernes 16; finalmente, la Serie A el sábado 17.