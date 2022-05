El segundo lugar de 'Checo' Pérez lo deja con mal sabor de boca

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que confirmó su tercer puesto en el Mundial de Fórmula Uno al acabar segundo el Gran Premio de España -que ganó su compañero neerlandés Max Verstappen-, declaró a EFE este domingo este en el circuito de Montmeló que pudo haber ganado la carrera y que "habrá que discutir algunas cosas internamente", pero que fue un gran resultado para el equipo, cuyo ambiente describió como "excelente".

'Checo', nacido hace 32 años en Guadalajara (Jalisco) y dos veces ganador en la F1, logró este domingo su decimoctavo podio en la categoría reina, el tercero de la temporada -después de los otros dos segundos puestos que obtuvo en Australia y en Imola (Italia)- y el primero en España.

"Creo que hoy pude haber ganado, Max (Verstappen) y yo íbamos con estrategias diferentes; y no sabíamos cuál sería la mejor de ellas. Pero cuando le cedí mi posición me dijeron que la recuperaría. Tampoco sé si hubiese servido. En cualquier caso ha sido un gran resultado para el equipo", indicó a Efe el bravo piloto tapatío en el transcurso de la conferencia de prensa de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Esta temporada es joven aún y la racha es buena", respondió 'Checo' al ser cuestionado por Efe por cuándo cree que llegará su tercera victoria en la categoría reina y cómo valora al sopesar la realidad de que en Red Bull está claro que va a poder sumar numerosos podios pero no tan claro que pueda aspirar a victorias, con su compañero Verstappen luchando por revalidar el título.

"Está claro que hay algunos asuntos internos que tendremos que discutir; pero no hay nada que me preocupe", afirmó el mexicano de Red Bull tras firmar su tercer segundo puesto de una temporada en la que no pudo acabar la prueba inaugural, en Baréin -donde logró su primera victoria en la F1, hace dos años, con Racing Point: la segunda la firmó ya con Red Bull el año pasado, en Azerbaiyán- y en la que fue cuarto en Arabia Saudí y en Miami (EEUU).

Carrera amarga para Red Bull y 'Checo' Pérez

"No estoy preocupado por nada. El ambiente en el equipo es excelente y estoy contento con esto", indicó a Efe en el citado circuito catalán 'Checo', que confirmó su tercera plaza en el Mundial, que ocupa con 85 puntos, 25 menos que su compañero neerlandés, que aventaja en seis unidades al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se retiró este domingo por un problema de motor y al que 'Mad Max' arrebató el liderato en Barcelona.

Checo', que acaba de ser padre -de Emilio, su tercer hijo después de Sergio jr. y de Carlota-, también encabeza junto a Verstappen el Mundial de constructores, con 195 unidades, 26 más que Ferrari, que este domingo se tuvo que conformar con el cuarto puesto que logró ante su afición el español Carlos Sainz.

El mexicano de Red Bull agradeció el apoyo recibido por la afición española en un fin de semana que culminó con su primer cajón en el Gran Premio de España.

"Aquí tienen a dos grandes pilotos", afirmó 'Checo', en referencia a Sainz y al doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), protagonista de la remontada del día, ya que, al cambiar motor arrancó último; antes de avanzar once puestos y concluir noveno. "Pero yo me siento un poco como el tercero de ellos por todo el cariño que me muestran aquí". añadió.



"Estar aquí en el podio por primera vez es una sensación muy agradable", comentó 'Checo', que logró sus primeros tres 'cajones' en 2012 con Sauber, el equipo con el que debutó un año antes.

Después de una temporada (2013) en la que no logró puestos de honor con McLaren, Sergio pasó un año después a Force India, escudería que 'mutó' en Racing Point al entrar en concurso de acreedores y cambiar de propietarios; y con la que el campeón de Jalisco firmó otros siete podios -uno de ellos el primer triunfo, en el Gran Premio de Sakhir, en Baréin- antes de fichar, el año pasado, por Red Bull.

Con la escudería austriaca, 'Checo' logró su segunda victoria en F1 -en Baku- y otros cuatro podios, que unidos a los tres de esta temporada elevan a 18 la relación de puestos de honor que ha logrado para México el aguerrido y hábil piloto tapatío.