Un altercado pone a Adrien Rabiot fuera del Olympique de Marsella

Redacción FOX Deportes

La aventura de Adrien Rabiot con el Olympique de Marsella está a punto de terminar tras un altercado con su compañero, Jonathan Rowe.

De acuerdo con medios franceses, los futbolistas tuvieron un desencuentro en el vestidor luego de la derrota de 1-0 en su visita a Rennes.

El problema escaló y ambos fueron separados del primer equipo, lo que devino en que se perdieran el entrenamiento del lunes 18 de agosto.

La magnitud del altercado fue tal que el entrenador Roberto De Zerbi decidió colocarlos en la lista de transferibles. A través de un comunicado de prensa, el club fijo su postura:

“Esta decisión se tomó debido a un comportamiento inaceptable en el vestuario tras el partido contra el Stade Rennais FC, de acuerdo con el cuerpo técnico y de conformidad con el código de conducta interno del club. El club comunicó la decisión a los dos jugadores el lunes”.

Rabiot llegó al Olympique de Marsella en agosto de 2024 como agente libre, desde entonces ha disputado 32 partidos ha marcado 10 goles y ha dado seis asistencias.

Por su parte, Rowe firmó con el cuadro francés como préstamo con obligación de compra procedente del Norwich City, también en el mercado de fichajes de verano de 2024. En su primera y única temporada con ‘Les Phocéens’ sumó 31 partidos, tres goles y cuatro asistencias.