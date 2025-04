Tremenda ambición del PSG: Cerrar invicto la Liga y ganar la Champions League

Redacción FOX Deportes

Con el Real Madrid fuera de combate, ¿Paris Saint-Germain es el favorito para ganar la Champions League? Luis Enrique no puede asegurar que su equipo va arrasar, pero claro que busca hacer historia y ganar todos los títulos posibles esta temporada, pues ciertamente, el PSG está en un gran momento.

Previo al partido por la Ligue 1 contra el Le Havre, equipo que está al borde del descenso, el entreador español indicó que su intención es "hacer historia" en el PSG y "ganar todos los títulos, sobre todo el-que-todo-el mundo-sabe", o sea, la Liga de Campeones de Europa.

Eso sí, el entrenador no quiere evitar alimentar la euforia.

"He vuelto a ver el partido del martes y creo que estuvimos mejor de lo que pensaba",comentó el estratega, unos días después de habe vencido al Aston Villa con un marcador global de 5-3.

"Hay cosas que mejorar, pero la mayoría de lo que he visto y analizado es positivo. Luego, no sería justo pensar que vamos a arrasar, que somos los únicos favoritos, no lo piensa nadie en el club, ni los jugadores, ni el entrenador", aseguró. "Somos uno de los cuatro favoritos, porque lo hemos merecido a lo largo de la competición. Y hay otro dato, somos el único de los cuatro que estaba ya en semifinales el año pasado y volvemos a estar ahí".

🎙️ Luis Enrique: "Me gustó mucho el comportamiento de mis jugadores en Birmingham. No vamos a arrasar con todos, ni mucho menos. Hay cosas que mejorar, por supuesto."#PSGHAC https://t.co/SQ0dxc39NL — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 18, 2025

Luis Enrique reconoció que cuando el año pasado dijo que esta temporada serían mejores lo hizo para fortalecer la moral del equipo, no porque estuviera seguro de ello, más allá de que el compromiso siempre ha sido lograr lo que nadie en este equipo, levantar la 'orejona'.

"El objetivo desde que llegamos la pasada temporada es muy alto, hacer algo que no ha hecho nadie en el PSG, hacer historia, ganar todos los títulos y especialmente el que todos saben", afirmó.

Pero antes de jugar las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, "uno de los mejores equipos de Europa" por haber eliminado al Real Madrid, el estratega sabe que tien el trabajo de motivar al equipo durante los tres partidos que quedan en la liga (donde ya es campeón) para ser el primer equipo que acaba la liga francesa sin ninguna derrota.

"Tenemos la posibilidad de hacer un récord que está al alcance de los jugadores muy pocas veces en la vida. Esa es nuestra máxima motivación. Para jugar en el PSG y durar muchos años hay que estar a un nivel muy alto todos los instantes. Tengo que conseguir que el equipo sea competitivo todo el tiempo para llegar bien a la Champions", sentenció.