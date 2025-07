Que siempre no... Olympique de Lyon seguirá en la Ligue 1

El Olympique de Lyon, uno de los grandes clubes de Francia, anunció este miércoles que seguirá finalmente en Primera División después de que prosperase el recurso que presentó ante la Dirección Nacional de Control y de Gestión (DNCG), que estimó que el club daba ahora las suficientes garantías financieras.

El Lyon, siete veces campeón de Francia y una de las entidades con más solera del país, había sido descendido a la Segunda División el pasado 24 de junio por la propia DNCG debido a una deuda que ascendía a 175 millones de euros.

La decisión llega pocos días después de que el principal fondo de inversor acreedor del Lyon, Ares, apartase al estadounidense John Textor como presidente y lo sustituyese por la también estadounidense Michele Kang.

Gracias a este dictamen, el Lyon podrá finalmente jugar la Europa League para la que se había clasificado tras terminar sexto en el campeonato.

La DNCG -supervisor financiero de los clubes de la liga francesa- impuso, no obstante, una supervisión de la masa salarial de la plantilla, así como los eventuales cambios que esta pueda tener en relación con el presupuesto propuesto.

El Lyon se apresuró en enviar un comunicado, en el que agradeció al órgano supervisor por "haber reconocido la ambición de la nueva dirección, determinada a asegurar una gestión seria en el futuro".

La administración de Textor fue objeto de advertencias por parte de la DNCG a finales de 2024 por el descontrol de sus cuentas.

Tampoco ayudó al inversor estadounidense su estrategia de multipropiedad. Además de haber comprado en 2022 el Lyon, es dueño del Botafogo brasileño y del RWD Molenbeek belga.

El Lyon es uno de los clubes franceses con más solera y cuenta en su palmarés con siete Ligue 1 (todas ellas logradas entre 1998 y 2011), cinco Copas, ocho Supercopas y una Copa de la Liga, así como una Copa Intertoto europea.

Por las filas del Lyon han pasado figuras como los franceses Karim Benzema, Hugo Lloris, Éric Abidal, Bernard Lacombe, Alexandre Lacazette o Jean Tigana, los brasileños Sonny Anderson o Juninho Pernambucano, o el argentino Lisandro López.

