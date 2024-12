Paris Saint-Germain tiene la vía libre rumbo al título de la Ligue 1

What a match to close out the year in Ligue 1 😍



⏱️ 24’: Monaco 0-1 PSG

⏱️ 53’: Monaco 1-1 PSG

⏱️ 60’: Monaco 2-1 PSG

⏱️ 64’: Monaco 2-2 PSG

⏱️ 83’: Monaco 2-3 PSG

⏱️ 90+7’: Monaco 2-4 PSG pic.twitter.com/sf2QzrLlTG