Paris Saint-Germain perdió ante Rennes, pero no arriesga el liderato de la Ligue 1

𝑼𝒑𝒔𝒆𝒕 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚𝙙! 🤯🤯@staderennais seals the deal to move up to the top 5 and ends @PSG_English's 35-game unbeaten run at Parc des Princes in #Ligue1UberEats#PSGSRFC 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/ylYpLPF6wc