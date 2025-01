Paris Saint-Germain es el club más ganador de la Supercopa de Francia

Asistido por Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé acabó con la resistencia de Mónaco y dio la victoria en la final de la Supercopa de Francia a París Saint-Germain con un tanto en el minuto 92 que consolidó el dominio del conjunto parisino en un trofeo que ya ha metido trece veces en sus vitrinas.

Luis Enrique se enfrentó a su primer título real del curso, el que daba inicio a un deseado ramillete de trofeos que aún puede introducir en sus vitrinas esta temporada. En la Ligue 1, va líder sobrado, con diez puntos de ventaja sobre los segundos, el Marsella y el Mónaco (y un partido menos).

En la Copa de Francia, está en la segunda ronda y se enfrentará el 15 de enero al débil Espaly; en la Champions League, sufre fuera de los mejores 24 de la primera fase, pero aún tiene dos jornadas por delante para apagar un posible incendio; y el Mundial de Clubes está en el horizonte, aunque todavía muy lejano.

La Supercopa, una competición que domina el conjunto parisino en la última década (antes del pitido inicial había ganado diez de los últimos once títulos con el paréntesis del que consiguió el Lille en 2021), podía ser el inicio del camino hacia los cinco trofeos

La realidad es que a PSG le importa poco el escenario. Gana casi siempre y así saltó al terreno de juego, con ganas de sumar su Supercopa número trece y de acabar por la vía rápida con la final. Aún así, el Mónaco no se arrugó y salió confiado en una presión alta que no surtió efecto: el PSG, siempre supo sacar la pelota.



Y muy pronto pudo marcar, a los diez minutos, tras un error de Philipp Köhn en una cesión a Thilo Kehrer que no llegó a su destino. Désiré Doué recogió la pelota, pero su disparo se estrelló contra el larguero de la portería del Mónaco. Poco después, fue Dembélé quien se animó a probar: quebró a dos rivales dentro del área y su intento se encontró con una intervención de Kohn.

El escenario cambió por completo al inicio la segunda parte. El Mónaco se desmelenó, se quitó el corsé con el que vivió atenazado en el primer acto y achuchó al PSG para inquietar al conjunto parisino con un intento de Ben Seghir que salvó Gianluigi Donnarumma y con un disparo de Maghnes Aklouche al palo que no subió al marcador por los pelos.



Ese ímpetu del cuadro monesgasco se diluyó en la últimos veinte minutos, en los que el PSG se fue a por el partido. Y fue Dembélé quien se encargó de aplicar la lógica. Aprovechó una asistencia perfecta de Fabián Ruiz y el París Saint Germain, sobre la bocina, alzó su primer título del curso: Luis Enrique y sus muchachos, ya lucen una sonrisa con la Supercopa de Francia, el tercer título para el entrenador español desde que llegó al PSG la temporada pasada.