París Saint-Germain comenzó la Ligue 1 imponiendo su ritmo

Paris Saint-Germain es el candidato natural al título de la Ligue 1, desde hace años que es dueño del futbol francés y busca su cuarto título consecutivo, esta temporada tendrá un mano a mano con Olympique de Marsella por el liderato y la batalla se desarrolla al ritmo del conjunto parisino.

4️⃣ wins in 4️⃣ match. ✅



A look behind the scenes of the victory vs. Brest (3-1). 📺



𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄 I @OoredooQatar pic.twitter.com/UmhjLltk41