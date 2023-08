Neymar, otro futbolista que se quiere ir del Paris Saint-Germain

La situación al interior del PSG está por demás convulsa a unos cuantos días de que arranque, oficialmente, la temporada 2023-2024 del equipo francés.

Al escándalo de Kylian Mbappé, quien se encuentra apartado del primer equipo y entrenando con otro grupo de futbolistas que tampoco están considerados para el primer equipo, se suma, ahora, el caso de Neymar.

La prensa en España ha asegurado que el delantero brasileño ya le ha comunicado al club que no quiere seguir allí y que su intención es salir inmediatamente, es decir, en este mercado de verano.

El internacional brasileño se habría acercado con la directiva para hacerle saber que está abierto a moverse de sitio si llega una oferta importante por él, consciente de que el Barcelona preguntó por el jugador.

🦟 El caso 'Dembélé', una quimera.



😳El jueves viajó a París, pero como no se cerró su fichaje por el PSG... ha vuelto a los entrenamientos con el Barça. pic.twitter.com/7cD5byI1lb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2023

Según el diario Mundo Deportivo, el Barcelona insiste en hacerse de sus servicios, sin embargo, Xavi Hernández no está del todo feliz con la decisión del regreso de ‘Ney’, no porque le disguste en cuanto a lo futbolístico. Más bien, su postura obedece a una estrategia de contención, pues el vestidor no podría tomar de muy buena manera su llegada.

Lo que es un hecho es que el PSG está viviendo momentos de reestructuración muy fuertes y por el momento las cosas pintan muy mal para el futuro inmediato del club más popular del futbol francés.