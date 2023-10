La razón por la que Kylian Mbappé no podría jugar para Pep Guardiola

El Futuro de Kylian Mbappé vuelve a ser por demás incierto ante el mal presente que vive el Paris Saint Germain y las constantes propuestas provenientes de España.

Lo que sí tiene mayor certeza es que la estrella de la selección francesa no podría jugar para Pep Guardiola, según Marcel Desailly, excampeón del mundo en 1998 con el equipo galo.

Para la exestrella Bleu, el estilo de Pep Guardiola terminaría por echar a perder el estilo de Mbappé, hacerlo menos vistoso y quitarle protagonismo dentro del terreno de juego.

“El estilo de Guardiola no es para jugadores como Mbappé. No deja espacios para jugadores individuales. Tantos pases hacen que los futbolistas que gustan de encarar a los rivales no se encuentren, por eso esa forma de jugar podría arruinar el potencial de Mbappé”, sentenció.

En algún momento se llegó a especular la posibilidad de que Mbappé pudiera recalar en el Manchester City de Pep Guardiola, quien ha asegurado que por ahora, no hay interés en el francés al tener un equipo por demás competitivo y repleto de estrellas que le permiten prescindir del jugador galo.