Kylian Mbappé le gana al PSG; el club se niega a pagarle 55 millones

El Paris Saint-Germain debe pagar a Kylian Mbappé los 55 millones de euros en sueldos y primas atrasados que aún debe a su exjugador, decidió la comisión jurídica de la liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), según informan medios locales.



La decisión llega después de que la comisión instase el miércoles a que ambas partes negociasen un acuerdo bajo mediación, algo que rechazaron los representantes legales del futbolista hoy en el Real Madrid.

La comisión constata "la ausencia de un proceso de conciliación" y por ello ordena al PSG a pagar los salarios de los meses de abril mayo y junio de 2024 así como la parte de la prima de firma, que debía hacerse efectiva el 29 de febrero pasado.



El PSG tiene un plazo de ocho días para pagar ese montante. En caso contrario, el proceso terminaría en los tribunales ordinarios. Sobre el papel, el club se podría arriesgar a no poder fichar si no regulariza su situación.



Después del fracasado intento de mediación, la comisión jurídica estimó que no quedó demostrado que hubiese un acuerdo que eximiese al PSG a pagar esos montantes en caso de que Mbappé se marchase el 30 de junio al final de su contrato, como hizo para fichar por el Real Madrid en julio.

Tras la audiencia del miércoles, la entidad parisina insistió en que el delantero había "asumido compromisos claros, repetidos tanto en público como en privado", y que estos compromisos han de ser "respetados por el jugador", algo no verificado por el órgano rector de la Liga.



Delphine Verheyden, la letrada especialista en derechos de imagen que representa a Mbappé desde hace años, justificó el rechazo a una mediación alegando que era sencillo demostrar el impago del PSG.