¿Hace cuánto que Lens no es campeón de la Ligue 1?

Oscar Sandoval

Lens está teniendo un primer tramo de temporada ilusionante tras cerrar el 2025 como líder de la Ligue 1 por encima de Paris Saint-Germain y sueña con el campeonato. No es un club que esté acostumbrado a pelear en la parte alta, pero anhela volver a tocar el cielo con las manos.

El futbol francés pasó al poder de PSG que con una gran inversión por detrás se convirtió en el todopoderoso, es la referencia desde hace años y solo Lille y Monaco han podido coronarse en su época de oro, mantener su ritmo jornada a jornada termina siendo misión imposible.

La plantilla del conjunto parisino es una de las mejores en Europa y en comparación con sus rivales en Francia, la diferencia es abismal. Eso no parece importarle a Lens que después de 16 jornadas mira hacia abajo al equipo de Luis Enrique que tiene una desventaja de un punto.

Lens presume un título de liga en su vitrina, lo conquistó en 1998 cuando eran otros tiempos, desde entonces no había sido líder y lo importante no será haber llegado a la cima, sino mantenerse en posición de pelear por el segundo campeonato de su historia.