El PSG le quita protagonismo a Kylian Mbappé

El español Luis Enrique Martínez, que entrena al PSG desde hace un poco más de un mes, advirtió que el jugador "no puede pensar que es el centro del mundo" y aseguró que lo que más le está costando en su nueva etapa es aprender francés.



"Los jugadores de fútbol son antes personas. Cuando estás en un deporte de equipo, me alegro cuando mi compañero marca un gol o el jugador que juega en mi posición lo hace. Pensar en que somos el centro del mundo, no", declaró en una entrevista difundida este miércoles en el canal de televisión del PSG.

"No solo hay que pensar que soy yo el que tiene que marcar, a veces dar un pase es más gratificante que anotar un gol", abundó el exseleccionador de España, quien fue cuestionado en la entrevista sobre su método como entrenador y no sobre jugadores en concreto.



Hasta el momento, el PSG ha disputado dos encuentros, con dos decepcionantes empates frente al Lorient (0-0) y el Toulouse (1-1), en los que se ha visto a un equipo dominador, con mucha posesión de balón, pero sin mordiente en ataque, a excepción de la última media hora ante el Toulouse, cuando coincidieron Kylian Mbappé y Ousmane Démbelé.

A pesar de ello, asegura que mantendrá el mismo estilo de juego, aunque puntualiza que "una idea general no quiere decir que juegues (siempre) de la misma manera, atacamos de diferentes maneras. El objetivo es que seamos impredecibles, atacar con un lateral, un extremo, con un nueve", reflexionó.



Luis Enrique tampoco entró en la entrevista sobre la obsesión de su nuevo club en lograr su primera Liga de Campeones y deslizó que en ese torneo "centrarán mucha atención para hacerlo bien". "No sé cuántos títulos vamos a ganar, pero vamos a luchar por todos seguro", insistió.



Sobre su adaptación, el antiguo entrenador del Barcelona confesó que lo que más le está costando es expresarse en francés.



"Lo quiero aprender lo más rápido posible, pero qué difícil es la pronunciación. No sé cuándo, pero mi objetivo es hablar francés y lo acabaré haciendo, igual tengo que estar aquí diez años, ya veremos", dijo entre risas.