El PSG está resignado; Kylian Mbappé se marchará en verano

El futbolista francés no ha firmado la renovación de su contrato

En el PSG se han dado por vencidos y se han hecho a la idea de que su mayor activo, Kylian Mbappé, no lo será más a partir del verano próximo.

Han pasado más de cuatro meses en silencio y sin acción. El club puso sobre la mesa una estratosférica propuesta de renovación de la que no ha llegado ni una sola respuesta y mucho menos una firma que calme las aguas en el club parisino.

El PSG y el grupo de inversores árabes obtuvieron lo que querían: juntar en el año Mundialista de Catar a Leo Messi y Kylian Mbappé. Los dos llegaron a la final de la Copa del Mundo dejando al club, millonarias sumas en gastos y poco impacto en su imagen.

Desde el Real Madrid y la prensa en España aseguran que Kylian Mbappé y su entorno ya tienen un acuerdo con el equipo merengue, al que en dos ocasiones anteriores le dejó esperando su llegada.

En Inglaterra la información va por el mismo tenor. Kylian Mbappé saldrá del PSG, pero no tiene claro el club al que llegará, pues en la lista de posibilidades existe el Liverpool, cuadro que busca un reemplazo para Mohamed Salah.

En el programa El Chiringuito, que se transmite por Fox Deportes, se reveló que al interior del equipo parisino están prácticamente seguros que las negociaciones ‘secretas’ de Mbappé son con el Real Madrid.

No obstante, no ha existido el momento preciso para que el jugador anuncie que no continuará con el equipo que lo llevó a lo más alto de su carrera deportiva.