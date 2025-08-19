Ballon D'Or, un sueño que preocupa en lo mínimo a 'Vitinha'

Héctor Cantú

El centrocampista portugués Vitor Machado 'Vitinha' repasó este jueves su "temporada de ensueño" en el Paris Saint-Germain y de la selección de Portugal y deseó "alcanzar un buen puesto" en la carrera por el Balón de Oro.



Vitinha, ganador de la Liga de Campeones con el PSG de Luis Enrique y de la Liga de Naciones con la selección portuguesa, dirigida por el español Roberto Martínez, describió su pasada campaña como "casi perfecta", pero espera "que lo mejor esté aún por llegar". Vitinha no quiso vestirse de héroe: así falló el penal

"Fue una temporada de ensueño, que sin duda recordaré a lo largo de mi carrera. Espero que no haya sido la mejor y que lo mejor esté todavía por llegar. Fue una temporada casi perfecta. Me sentí bien y estuve bien", declaró el centrocampista en una rueda de prensa.



Sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, para el que figura entre los 30 nominados, Vitinha solo apuntó a "un buen puesto".



"Lo más adelante posible para mí está muy bien", señaló.



Portugal ha vuelto al trabajo tras ganar la Liga de Naciones en la final contra España, algo que, según Vitinha, conlleva "una responsabilidad diferente".

"Cuando se gana, las expectativas siempre son más altas, nos corresponde estar a la altura", comentó.



Portugal comenzará su clasificación para el Mundial de 2026 el próximo 6 de septiembre en Erevan, frente a Armenia, y luego viajará a Budapest, para medirse a Hungría el 9