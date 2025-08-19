Publicación: jueves 4 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

Ballon D'Or, un sueño que preocupa en lo mínimo a 'Vitinha'

El mediocampista del PSG no se obsesiona con ganar el premio al mejor futbolista del año

El centrocampista portugués Vitor Machado 'Vitinha' repasó este jueves su "temporada de ensueño" en el Paris Saint-Germain y de la selección de Portugal y deseó "alcanzar un buen puesto" en la carrera por el Balón de Oro.

Vitinha, ganador de la Liga de Campeones con el PSG de Luis Enrique y de la Liga de Naciones con la selección portuguesa, dirigida por el español Roberto Martínez, describió su pasada campaña como "casi perfecta", pero espera "que lo mejor esté aún por llegar".

Vitinha no quiso vestirse de héroe: así falló el penal

Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.
Una mano dentro del área marcada por el VAR pudo convertirse en el tercer gol del PSG sobre el Arsenal, pero Vitor Ferreira falló en el momento clave.

"Fue una temporada de ensueño, que sin duda recordaré a lo largo de mi carrera. Espero que no haya sido la mejor y que lo mejor esté todavía por llegar. Fue una temporada casi perfecta. Me sentí bien y estuve bien", declaró el centrocampista en una rueda de prensa.

Sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, para el que figura entre los 30 nominados, Vitinha solo apuntó a "un buen puesto".

"Lo más adelante posible para mí está muy bien", señaló.

Portugal ha vuelto al trabajo tras ganar la Liga de Naciones en la final contra España, algo que, según Vitinha, conlleva "una responsabilidad diferente".

8 futbolistas del PSG no entran en los planes de Luis Enrique

Además de los juveniles Ilyes Housni y Lucas Lavallée, hay seis figuras que buscan equipo.
Randal Kolo Muani: Tiene contrato con el PSG hasta 2029. Estuvo a préstamo con la Juventus de enero a junio de 2025.
Carlos Soler: Tiene contrato con el PSG hasta 2028. Estuvo a préstamo con el West Ham para la temporada 2024/25.
Milan Skriniar: Tiene contrato con el PSG hasta 2028. Estuvo a préstamo con el Fenerbahçe de enero a junio de 2025.
Marco Asensio: Tiene contrato con el PSG hasta 2026. Estuvo a préstamo con el Aston Villa de febrero a junio de 2025.
Renato Sanches: Tiene contrato con el PSG hasta 2027. Estuvo a préstamo con el Benfica para la temporada 2024/25.
Nordi Mukiele: Tiene contrato con el PSG hasta 2027. Estuvo a préstamo con el Bayer Leverkusen para la temporada 2024/25.

"Cuando se gana, las expectativas siempre son más altas, nos corresponde estar a la altura", comentó.

Portugal comenzará su clasificación para el Mundial de 2026 el próximo 6 de septiembre en Erevan, frente a Armenia, y luego viajará a Budapest, para medirse a Hungría el 9

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS