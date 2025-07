Ansu Fati ya tiene número y las ilusiones intactas con el Monaco

EFE

El extremo internacional español Ansu Fati, cedido por el Barcelona al Mónaco para la próxima temporada, expresó este jueves que tiene “muchas ganas de demostrar” lo que puede “dar”, remarcó que está “luchando por volver” a su “mejor nivel” y esperó poder vivir “grandes cosas” con su nuevo equipo.



“Estoy muy contento de estar aquí. Quiero dar las gracias al club por confiar en mí. Desde los primeros contactos con el Mónaco supe inmediatamente que quería venir aquí. Tengo muchas ganas de demostrar lo que puedo dar”, dijo durante su presentación, según la página web del club, junto a Paul Pogba y Eric Dier, los otros dos fichajes para este curso. Ansu Fati, notre nouveau numéro 𝟑𝟏, présenté à la presse 🇪🇸 pic.twitter.com/vTxYqMemwt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 3, 2025

“El Mónaco creyó en mí y me presentó las cosas de una manera clara. Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, que me explicó lo que esperaba. Por mi parte, le dije lo que podía aportar. Finalmente, Carlos Aviña y Thiago Scuro (director deportivo y director general del club, respectivamente) me convencieron con sus argumentos. Por eso firmé”, repasó el atacante de 22 años, que apenas ha jugado once partidos la última campaña.



“Me ofrecieron esta oportunidad y la aproveché. Quiero dar lo máximo a este club y espero poder vivir grandes cosas en el AS Mónaco”, continuó Ansu Fati, que mostró su agradecimiento “una vez más” al Barcelona y que espera haber dejado atrás las lesiones que condicionaron su cesión al Brighton durante la temporada 2023-24.



“No puedo controlar todo lo que sucede en mi cuerpo, pero trato de minimizar los riesgos. En cualquier caso, estoy dando lo mejor de mí y estoy luchando por volver a mi mejor nivel. Por supuesto, estoy aquí para encontrar la mejor condición física para jugar al fútbol”, prosiguió.



El delantero también tiene el objetivo de regresar a la selección española: “Por supuesto, me gustaría volver, pero todo dependerá de cómo rinda aquí”.



En su mudanza a Mónaco, según reveló, le acompañarán su hermana y su hermano. “Ya estamos empezando a mirar los apartamentos. Si mis padres lo desean, pueden unirse a nosotros”, contó Ansu Fati.



El Mónaco también ha incorporado a Paul Pogba. “Estoy muy contento de que haya fichado por el Mónaco. Creo que todo el fútbol está contento de verlo de vuelta en acción. Fue uno de los mejores jugadores, ya fuera en el club o en la selección. Espero que pasemos un gran año juntos para ayudar a posicionar al club donde tiene que estar de nuevo”, destacó.

El golazo de 'taquito' de Ansu Fati ante el Villarreal

“Verlo aquí es un sueño porque es un jugador al que admiro desde que era un niño. Cuando estaba en La Masía, era un ídolo para mis amigos y para mí. Todo el mundo hablaba de él y quería tener la mayor cantidad de información posible sobre él. Así que poder jugar con él es algo increíble y espero poder disfrutarlo al máximo”, abundó.



Para él, la Ligue 1 francesa es “una de las mejores ligas de Europa”. “Sólo hay que ver al último ganador de la Liga de Campeones (el París Saint Germain). La Ligue 1 ha producido mucho talento. Algunos de los mejores jugadores del mundo se han formado en este campeonato. Muchos piensan que el nivel es fácil, pero no lo es”, advirtió.