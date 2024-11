Y pasó lo peor para Chivas, cayó en casa y va al Play-in

Chivas fue autodestructivo. El equipo tapatío tenía en sus manos la clasificación directa a la Liguilla, sin embargo, dejó de hacer muchas cosas y al final fue derrotado 1-0 por Atlético de San Luis con gol anotado en el agregado.

Con la derrota, Chivas se queda sin opciones de colarse a la fase final entre los primeros seis de la Tabla General, por lo que deberá conformarse con disputar el Play In, quedándose en la novena posición, por lo que para meterse a los cuartos de final deberá ganar dos partidos.

¡Grítenlo, POTOSINOS!💥⚽



El @AtletideSanLuis logró un dramático triunfo ante las Chivas y aún tiene chance de entrar directo a Cuartos de Final.https://t.co/g1PpOVjbuc 📰✍🏼 pic.twitter.com/L2GXN8OaU0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2024

El regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, ausente más de la mitad de la fase regular, no le bastó al Rebaño Sagrado para conseguir la victoria que les permitiera soñar con algo más y el augurio no es el mejor, pues no derrotó a ninguno de los equipos calificados.

Por su parte el Atlético de San Luis, con la primera incursión del español Domenec Torrent en la Liga MX, tiene a los potosinos durmiendo en zona de Liguilla, aunque debe esperar que Monterrey y América no ganen para sellar su boleto.

Fue en la segunda parte que el ídolo rojiblanco, Javier 'Chicharito' Hernández entró en lugar del joven Armando González, y de inmediato clavó un gran gol de volea en una acción de tiro libre, sin embargo el ex del Manchester United y Real Madrid estaba adelantado y la anotación no contó.

Ojito, POTOSINOS👀👀



Aquí está el dramárico gol de Dourado para vencer a las Chivas esta noche.@AtletideSanLuis https://t.co/MOzHXR3xKp pic.twitter.com/noHn0hsclL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2024

Minutos más tarde nuevamente pudo mandar al fondo de las redes un buen servicio de Isaac Brizuela, pero ahora fue el Conejo quien estaba en posición de fuera de juego antes del pase y nuevamente el gol no subió al marcador, ahogando los festejos en la tribuna del Estadio Akron.

Y a los 93 minutos de acción cayó la única anotación que sí contó, cuando el brasileño Rodrigo Dourado se comió a su marcador para ganar a segundo palo y cabecear picado, por abajo superando al portero Raúl Rangel, quien no alcanzó a reaccionar.