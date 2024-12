"Venir a Chivas es como entrenar al Barcelona o al Real Madrid", dijo Óscar García

Si creen que el técnico del Guadalajara exagera, quizá ustedes "no son conscientes"

Óscar García sabe perfectamente lo que es Chivas. Quizá sean los mismos mexicanos los que no dimensionan la trascendencia que tiene el ‘Rebaño Sagrado’ a nivel mundial.

Ya sea que lo haya dicho de todo corazón o para causar una buena impresión en la afición desde el primer momento, las palabras del nuevo técnico del Guadalajara se han hecho virales, pues comparó a su nuevo equipo con el Barcelona o con el Real Madrid. Vaya que está emocionado con su nuevo trabajo.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo”, dijo García Junyent en su presentación como ‘pastor’ rojiblanco de cara al Clausura 2025. “Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid, yo soy de Barcelona y sé de la grandeza de este club. Cuando me llamó Juan Carlos Martínez (director deportivo del Guadalajara) me sentí el hombre más afortunado del mundo”.

Chivas presentó a Óscar García, su tercer técnico extranjero consecutivo

Después de insistir en que para él, “venir a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid”, el estratega catalán habló del tipo de equipo que quiere ver en la cancha y de la idea de juego en la que comenzará a trabajar de inmediato en la pretemporada para que pueda implantarse en los primeros partidos.

“Mi idea de juego es que quiero ser protagonista, proactivo. Que el rival reaccione a lo que propongo. Vengo a un equipo grande. No soy mago y a partir de la primera semana vamos a trabajar como quiero. Me imagino un equipo. Quiero un equipo apasionando, reflejo de la gente”, dijo el técnico de 51 años.

Como la Liguilla del Apertura 2024 sigue su curso pese a la temprana eliminación de Chivas, aún no se revela el calendario del próximo torneo ni sabe contra quién debutará el Guadalajara, pero de acuerdo a lo que plantea García, eso no es tan importante, porque su estilo es proponer y no reaccionar a lo que ofrezca el rival.