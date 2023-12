Veljko Paunovic se despidió de la afición Chiva

Duró poco, pero la buena relación entre el Director Técnico serbio Veljko Paunovic y la afición del Guadalajara se hizo sólida en tan solo un año. Por tal motivo, además de que a todos sorprendió la salida del balcánico, para muchos seguidores Chivas esto fue motivo de tristeza.

Y es que a pesar de que no le dio un título al 'Rebaño', 'Pauno' se convirtió en uno de los entrenadores más queridos desde que sucedió algo similar con el argentino Matías Almeyda, aunque ahí estaba más justificado precisamente por los campeonatos ganados.

"No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal, me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de ChivaHermanos y agradecerles personalmente, y por eso les dedico esta carta".

En su paso por el conjunto rojiblamco, Paunovic ganó 18 partidos, consiguió siete empates y sufrió 9 derrotas, lo que representó la cosecha de 61 puntos en dos torneos, aunque no pudo consegui coronarse ni en la Leagues Cup y mucho menos en la Liga MX.