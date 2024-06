Veljko Paunovic le debía una explicación a Chivas... y ya se la dio

Cuando se fue de Chivas a finales de 2023, se daba por hecho que su intención era regresar a Europa, sobre todo después de los rumores que lo ponían en La Liga de España desde varios meses antes, es por eso que a todos sorprendió que Veljko Paunovic tomara un equipo del futbol mexicano justo ahora.

Si su idea no era volver a dirigir en Europa y tomó el reto de Tigres de cara al Apertura 2024, ¿por qué el entrenador serbio abandonó al equipo más popular del futbol mexicano? ‘Pauno’ rompió el silencio, pero por más explicaciones que dé, queda la sensación de que algo en Guadalajara no lo llenó.

📋🔛 ¡Primer entrenamiento de Tigres bajo el mando de nuestro DT Veljko Paunović, sesión de neuroentrenamiento y goles para cerrar la jornada de trabajo! 🫡🐯



Video completo aquí:https://t.co/b2JuuBCofQ pic.twitter.com/CMOX9JLbDu — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) June 11, 2024

“Desde que me fui de Chivas, no he tenido la oportunidad de comentar de la gran relación que tengo con la afición, de una experiencia única por la que estoy muy agradecido. Fue muy difícil esa decisión, donde el momento en cuando me fui, estaba muy tocado por ser eliminado o estar eliminado del torneo en los cuartos de final y sentí que no cumplí con ellos”, reveló el estratega de 46 años a TV Azteca.

“Fui muy cruel conmigo mismo”, sentenció Paunovic, como insinuando que dejar al Guadalajara fue un duro autocastigo tras la final perdida del Clausura 2023 y la prematura eliminación en el torneo siguiente.