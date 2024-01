¿Vale la pena? Santiago Giménez se desvela para ver a Cruz Azul

Si se va a seguir desvelando por ver a Cruz Azul, a Santiago Giménez solo le queda esperar que esta vez la experiencia sea mucho más dulce de lo que fue todo el torneo pasado.

El goleador del Feyenoord, canterano de La Máquina, admitió que desde Países Bajos suele seguir el destino del club ‘cementero’, pese a las 7 horas de diferencia y que, por ejemplo, cuando Cruz Azul juega a las 9:00 pm. en la Ciudad de México, son las 4:00 am. en Rotterdam, es decir, el juego iría terminando como a las 6:00 am.

“Sí, a veces sí me quedo despierto, más cuando es después de un partido que sé que no voy a entrenar al día siguiente; me desvelo para verlos y espero que les vaya bien”, comentó el atacante en entrevista con FOX Sports México, donde reiteró su deseo porque el Clausura 2024 sea un torneo muy diferente.

“Se reforzaron bastante bien y creo que desde antes ya teníamos un plantel bastante completo, y espero que este torneo sea el golpe de autoridad de Cruz Azul de decir: ‘acá estamos’”, añadió el futbolista.

Santiago Giménez debutó con Cruz Azul en 2019 y emigró a Países Bajos tres años después y en esta temporada 2023/24 es líder de goleo de la Eredivisie con 18 goles en 16 partidos. El canterano de La Máquina es uno de los mejores goleadores en Europa y uno de los pocos motivos de orgullo que tuvo la afición ‘celeste’ durante el 2023, donde el máximo logro del equipo fue jugar el repechaje en abril.

El adorado exequipo del ‘Chaquito’ debuta el sábado 13 de enero ante Pachuca a las 7:00 pm. hora local, es decir, si el goleador quiere verlo en vivo desde Rotterdam deberá esperar hasta las 2:00 am. ¿Valdrá la pena desvelarse?