Uros Durdevic quiere ser el primer campeón de goleo en la historia del Atlas

Redacción FOX Deportes

Ya que no hay Liguilla que disputar, quizá el Atlas pueda dejar atrás la presión, vencer a Chivas por puro orgullo y alcanzar un hito en su historia: hacer campeón de goleo Uros Durdevic.

El delantero serbio, quien está a un gol del líder de goleo (Paulinho) de cara a la última jornada del Clausura 2025, admitió que se siente decepcionado por no lograr el objetivo colectivo de clasificar al equipo rojinegro a la fase final de la Liga MX, pero por lo menos espera darle a la afición rojinegra una última alegría venciendo (y eliminando) al archirrival en el clásico tapatío.

“Nuestro objetivo era clasificar a liguilla, objetivo que no cumplimos. No me siento bien, porque con mis goles no cumplí el objetivo. Mañana queda un partido muy importante para nosotros y la afición, vamos a ir a ganar el partido”, dijo el delantero de 31 años, autor de 11 goles en el campeonato.

Ya con nada más que perder, el Atlas aún podría conquistar un logro, pues en toda su centenario historia nunca ha tenido un campeón de goleo de individual. Además, nada como celebrar mientras se arruina al archirrival y si los ‘Zorros’ ganan, eliminarán a Chivas de toda posibilidad.

“En un club nuevo a donde llego, quiero ser protagonista y meter goles. No me imaginaba así, viví un torneo personal muy bueno y ojalá le pueda dar esa alegría al club de ser el primer campeón de goleo en el club. Sería algo histórico. Ojalá que se cumpla. El primer lugar es el objetivo, la victoria sería más importante que el campeón de goleo. El Clásico lo pongo por arriba del título de goleo”, comentó.

Atlas ha hecho grandes goles en este Clausura 2025, varios de ellos con la rúbrica de Durdevic, pero nada será mejor que volver a eliminar a Chivas, como sucedió justo el torneo pasado en el play-in.