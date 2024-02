Uriel Antuna le pide disculpas a Chivas: "No volverá a pasar"

Cuando Uriel Antuna le gritó su gol a Chivas el año pasado, no solo fue señalado por su malagradecimiento, sino que quedó en ridículo porque Cruz Azul terminó perdiendo ese partido. El jugador aprendió la lección.

Previo al duelo por la Jornada 10 ante el Guadalajara, el atacante de La Máquina aprovechó para ofrecer disculpas por la forma desmedida en la que festejó ante su exequipo y aseguró que no volverá a suceder, así marque su cuarto gol del torneo en este partido del fin de semana contra el ‘Rebaño’.

“Me tocó festejar así y eso no va a volver a pasar. No es un festejo adecuado para un exequipo, me equivoqué porque estuve allá y se merece un respeto. Públicamente digo que no va a volver a pasar, pedir una disculpa prácticamente, todo mi respeto para Chivas. Allá no se me dieron las cosas y no quiere decir que haya sido fracaso, me tocó trabajar y seguir creciendo”, dijo el jugador de 26 años.

Fue en abril de 2023 cuando Antuna anotó el primer gol en el 2-1 en favor del Guadalajara. En realidad, el atacante ha tenido una mucho mejor frecuencia de anotaciones desde que juega en el equipo ‘cementero’ y para la muestra los ocho goles que lleva en esta temporada, contando ambos torneos.

“Me enfoqué un poco más, con más madurez, dentro y fuera de la cancha. Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas que ahora los vengo corrigiendo. Es eso, al final me di cuenta de lo que realmente era importante y me enfoqué en lo que tengo que hacer”, aseguró el jugador que militó con el Guadalajara de 2020 a 2021.