Un reencuentro esperado: Ignacio Ambriz vuelve al León

Hiram Marín

Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y parece que eso ocurrirá con Ignacio Ambriz. El timonel mexicano, quien se coronó campeón con León en el torneo Guardianes 2020, fue anunciado como el nuevo director técnico del conjunto esmeralda.

Fiel a su costumbre, la directiva del equipo guanajuatense, dio a conocer la llegada de su nuevo entrenador de una manera muy peculiar: en esta ocasión con un video basado en la popular película 'Terminator', protagonizada por Arnold Scwharzenegger y su frase 'Regresaré' (I'll be back en inglés).

En su primera etapa con 'La Fiera', Ambriz consiguió una racha de 12 triunfos consecutivos y acumuló un total de 113 partidos dirigidos, conm marca de 61 triunfos, 23 empates y 29 derrotas.

En el intermedio entre su primera y segunda etapa, el mundialista en Estados Unidos 1994, dirigió a Toluca y Santos Laguna.

Ambriz se integrará a sus labores con el León a partir de este martes 30 de septiembre, mismo día en el que será presentado ante los medios de comunicación.