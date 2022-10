Toluca seguirá rompiendo pronósticos: Jorge Torres Nilo

Los Diablos Rojos del Toluca están determinados a hacer historia y lograr el ansiado título 11 para la institución, aseguró el defensa Jorge Torres Nilo, quien en este sentido consideró que el equipo va contra todo pronóstico y estadística, pues Pachuca es señalado con favorito.

A pesar de ser suplente prácticamente todo el torneo, 'Pechu' Torres Nilo fue el encargado de marcar el gol ante América que prácticamente aseguró el pase de los Diablos a la gran final.

📊👹| Nuestros números jugando como local en la liguilla del #𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮𝟮𝟬𝟮𝟮.



📈 ➠ 2 partidos

✅ ➠ 2 ganados

⛔ ➠ 0 empatados

❎ ➠ 0 perdidos

⚽ ➠ 6 goles a favor

🥅 ➠ 4 goles en contra#𝗘𝗹𝗥𝗼𝗷𝗼EsTodo | #TuMisma𝗦𝗮𝗻𝗴𝗿𝗲 pic.twitter.com/ukdAWeIiFT — Toluca FC (@TolucaFC) October 24, 2022

Al respecto, comentó. “Es una bendición. Con Tigres me tocó participar 10 años y medio y prácticamente el último año en la banca, y creo que tengo la madurez para saber aceptar qué es lo mejor para el equipo y apoyarlo genuinamente. Cuando me toca, los minutos que sean, tratar de aportar lo mayor que pueda y cuando estoy afuera también, desde mi trinchera. Eso al final es un don, el poder apoyar sin hipocresía, en las buenas y en las no tan buenas; en esta temporada me tocó así”.

Ya instalados en la final, Torres Nilo consideró que la fortaleza de Toluca es que a lo largo de este torneo pasó de ser un buen grupo a ser un equipo y después, a ser una familia.

"Sabemos que no hemos conseguido nada, que vamos a enfrentar a un gran rival como es Pachuca que ha hecho un gran torneo, pero tenemos fe y confianza en el trabajo que hemos hecho, en la familia que hemos formado. Al principio éramos un grupo, después se formó un equipo y ahora todos estamos en el mismo canal, que es una familia”.

“Sabemos que podemos encontrarnos a cualquier gigante y si tenemos la humildad y esa confianza en el trabajo, podemos dar la vuelta a todos los pronósticos”, subrayó.

(Con información de tolucafc.com)