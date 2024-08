Toluca ganó el duelo de errores ante San Luis

No se puede tapar el sol con un dedo, Toluca no ganó brillando, no arrasó y no se vio como un equipo dominante, pero anotó los goles en el momento preciso y venció 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez, al cerrar la Jornada 5 del Apertura 2024.

Realmente el juego fue un concierto de errores por parte de ambos bandos y eso se vio reflejado en las anotaciones. El primero vino por conducto de Jesús Angulo al 29', quien cabeceó suave, pero el balón se vio caprichoso y se anidó en la portería resguardada por Andrés Sánchez.

Vendría el turno para San Luis al 37', Luis Nájera disparó un tiro desfigurado que no pudo cazar Tiago Volpi y el marcador se empataba 1-1. Era prácticamene un gol y un error costoso por equipo el que le daba forma a la pizarra.

San Luis parecía asentarse un poco mejor en el terreno de juego e incluso sus embates de peligro hacían pensar que podría tomar ventana. Sin embargo, otra vez aparecieron las equivocaciones. Rodrigo Dourado, en una jugada que parecía sin peligro, retrasó la pelota, situación que aprovechó Paulinho para robar el esférico y anotar el 2-1 final.

📸👹| ¡Las imágenes de la victoria de esta tarde sobre el @AtletideSanLuis, en el Nemesio Diez!#TodosJuntos | @RedColaMx pic.twitter.com/huupFJ8r0O — Toluca FC (@TolucaFC) August 25, 2024

Ya con la ventaja en la bolsa, Renato Paiva decidió refrescar su alineación y le dio entrada a Víctor Arteaga, sin embargo, este duró únicamente 15 minutos en el terreno de juego, pues fue expulsado por doble amarilla tras una llegada con fuera desmedida.

El hombre de menos, afortunadamente para los rojos, no fue factor, sin embargo, esto obligó al equipo local a replegarse un poco más para no dejar ir la ventaja en los minutos finales.