¡Todo listo! Erick Gutiérrez ya puede debutar en Chivas

La principal razón de que Erick Gutiérrez no haya debutado todavía en Chivas acaba de eliminarse, por lo que su primer partido con la camiseta rojiblanca podrá darse justo en esta semana, en el día de obertura de la Jornada 3.

El mediocampista llegado del PSV ya está registrado en la página de la Liga MX y eso indica que su tránsfer ya está en poder del Guadalajara. Es decir, más allá del tema físico y lo que decida el entrenador, el refuerzo de lujo del ‘Rebaño’ ya está habilitado para tener actividad en el Apertura 2023.

La semana pasada, el técnico Veljko Paunovic reveló que las razones por la que Gutiérrez no iba a debutar ante San Luis se debían a que todavía no estaba listo atléticamente, pero sobre todo porque legalmente no se podía, pues el equipo no contaba con toda la documentación para registrar al jugador.

REGISTRADO ✅🚨



Erick Gutierrez aparece en la página de la Liga BBVA MX registrado como jugador de Chivas y pudiera ver minutos el próximo jueves cuando el rebaño reciba a Club Necaxa en la J3.#FútbolMedia #LigaBBVAMX #LigaMX #Chivas pic.twitter.com/RFi1CxyL85 — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) July 12, 2023

¿Entonces Gutiérrez debutará el jueves ante Necaxa? Ya tiene el permiso para hacerlo, pero faltará ver cómo lo considera Paunovic, quien durante los pasados días comunicó que el futbolista de 28 años no estaba “en su mejor forma física”, por lo que estaban “trabajando con él diario” para que esté pleno cuanto antes y así evitar forzar su aparición y “perderlo por una lesión” más adelante en el torneo.

O sea, queda claro que el estratega no arriesgará en lo absoluto al jugador si aún no lo ve completo atléticamente.

Chivas armó una de las mejores plantillas para este torneo, pero el verdadero potencial del equipo no se verá hasta que Gutiérrez debute, Alexis Vega se recupere y los enviados a la Copa Oro regresen. Con todo eso, el ‘Rebaño’ es líder del Apertura 2023 al ser el único club que ganó sus dos primeros juegos.