¿Tiago Volpi le apunta al Tri? "Claro que quiero ser mexicano"

A la Selección Mexicana le falta calidad en casi todas sus líneas y Tiago Volpi es uno de los mejores arqueros que tiene la Liga MX y está en proceso de naturalización para hacerse mexicano.

El cancerbero de 33 años admitió que está cerca de conseguir el documento, pero no por una ambición de llegar a la Selección Mexicana, pues el futbolista de Querétaro sabe que hay buenos elementos en esa posición, además, parece que es imposible pensar en otro arquero que no sea Guillermo Ochoa.

Eso sí, el jugador brasileño no se negaría a jugar con el Tri si lo convocaran en algún momento.

“Tengo el proceso de naturalización en movimiento. Llevo ya prácticamente 6 años en México, tengo una hija mexicana, entonces, por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría hacer parte oficialmente de todos ustedes. Es un país que me ha recibido de brazos abiertos”, comentó el portero.

¿Sabías Qué 📚⚽️?



Tiago Volpi llegó a 12 penales anotados en Liga MX, es el primer jugador que anota los primeros 12 que ejecuta desde Carlos Adrián Morales; @TolucaFC solo falló 1 de los últimos 26 que tiró 🔥 pic.twitter.com/M4pS8iNH4Y — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2024

“El tema de la selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados es la posición de portero. Respeto mucho a mis colegas mexicanos; Ochoa siempre que se ha puesto la playera de la selección, ha dejado mucho por México. Luis Malagón desde que ha llegado a América ha crecido muchísimo”, analizó el exjugador de Sao Paulo y Querétaro.

Además de su talento como portero, Volpi ha descubierto una faceta como goleador con Toluca, donde ya suma 12 goles (todos de penal), por lo que representa un valor agregado a la portería que el Tri podría aprovechar, sobre todo ahora que, ante la crisis, México ha explorado las opciones de naturalización.