Terminó la agonia, Pumas ha quedado eliminado en el Play-in

Enrique Gómez

Terminó la agonía de Pumas en el Apertura 2025. Universidad quedó eliminado en el Play-in.

Con una contundente victoria de 3-1, Pachuca se impuso en la serie B de la reclasificación y buscará el boleto a los cuartos de final de la Liga MX contra el perdedor del duelo entre Tijuana y Juárez.

Oficialmente, el equipo auriazul es el único equipo ‘grande’ que no estará en los cuartos de final de la Liga MX, un justo desenlace considerando que este equipo finalizó el torneo en el 10° lugar y que si accedió a ese último vagón al repechaje fue porque ganó los últimos dos partidos de la fase regular.

Gran mérito para Pachuca, pues llegaba a este partido con una racha de cinco partidos sin ganar y arrastraba el despido de Jaime Lozano y apenas unas horas de entrenamiento con Esteban Solari, resolvió con prontitud y eficacia el duelo contra un equipo que llegaba con cierta inspiración.

El incansable Enner Valencia, llevando a Pachuca al siguiente play-in

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Hidalgo:

· 1-0 (33’): Golazo de Enner Valencia. Tiro poderoso desde la esquina del área y a segundo poste

· 2-0 (40’): Zapatazo de Kenedy desde la media luna y el balón entró tras pegar en el poste

· 3-0 (55’): Kenedy volvió a sorprender al arquero con un tiro de primera pese al poco ángulo

· 3-1 (65’): Tiro esquina peinado que le quedó en los pies a Pedro Vite en la frontera del área chica

Para muchos, Keylor Navas tuvo mucha complicidad en los tres goles, pues el disparo de Enner fue muy lejano, el tiro de Kennedy pasó por encima de su cabeza, mientras que su 'atajada' en el tercer tanto fue la que terminó desviando el esférico hacia sus propias redes.

Marcador incontestable para sellar el destino de Pumas, el cual parecía decidido después de la Jornada 15 de la fase regular (cuando el equipo fue desbancado de los 10 primeros lugares en la tabla) pero el cual se prolongó gracias a sus victorias tardías y el rezago de los otros competidores en la media tabla.

Hasta ahora, ningún equipo salido del Play-in he llegado a los cuartos de final y después de tantas caídas, Pumas no será quien rompa esa racha, mientras que Pachuca si podría lograrlo si gana el domingo en la frontera.