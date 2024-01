¿Tener el pasaporte te hace mexicano? Para Chivas sí, para el 'Piojo' Herrera no

El entrenador aseguró que con Cowell, en el 'Rebaño' ya no todos son mexicanos

¿Tener un pasaporte mexicano te hace mexicano? Para Chivas está claro que sí, pero para Miguel Herrera, el Guadalajara rompió su tradición, pues la cultura rojiblanca no era tener futbolistas ‘aztecas’ por obligación sino por un apego cultural hacia el país, mismo que no todos sus jugadores tienen.

En palabras para FOX Sports México, el ‘Piojo’ habló del más reciente fichaje de Cade Cowell, seleccionado estadunidense que no tiene vínculo con México (según sus propias palabras), pero además hay que recordar que el equipo rojiblanco también tiene al portero español Óscar Whalley en sus filas. Ambos jugadores tienen documento mexicano por su ascendencia, o sea, material para el ‘Rebaño’.

“Cowell no habla español. Yo también saqué mi pasaporte en cinco minutos. Son como los mexicanoamericanos que tenemos en ‘Xolos’. No estoy criticando al jugador, yo solo dije que ya no son todos mexicanos”, comentó el entrenador de 55 años en entrevista con FOX Sports México.

Chivas es libre de contratar a los jugadores que quiera. Esa limitante de nacionalidad fue autoimpuesta y no hay documento legal que le prohíba fichar futbolistas de otra nacionalidad, sin embargo, la mayoría coincide que el club tapatío ya no debería pregonar su mexicanidad con tanta exclusividad, pues aunque todos sus jugadores estén documentados como mexicanos, algunos no se ven así.

Lo curioso es que el Guadalajara no acepta jugadores naturalizados por haber nacido en otro lado y no tener porcentaje alguno de sangre mexicana, por más que leven varios años viviendo en México. Quizá sea cuestión de tiempo, como sucedió con Santiago Ormeño, a quien aceptaron en el equipo por haber nacido en México, pese a que violó su propia regla de no considerar jugadores de otras selecciones.

Tijuana y Chivas se enfrentaron en la Jornada 3 del Clusura 2024 con saldo de 1-1, por lo que ambos equipos siguen sin ganar en esta Liga MX.