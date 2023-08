Solo hay algo que el 'Tuca' Ferretti le reclama a Cruz Azul tras ser despedido

Aunque fue despedido por primera vez en sus más de 30 años de carrera como entrenador, ‘Tuca’ Ferretti no le guarda rencor a Cruz Azul y hasta desea que le vaya bien, pues él armó casi toda la plantilla.

Eso sí, lo único que el estratega lamentó fueron las formas del despido, pues se dio justo después de que los jugadores se habían marchado tras finalizar el entrenamiento, por lo que no tuvo oportunidad de despedirse de sus pupilos, de quienes siempre sintió apoyo en estos casi seis meses de gestión.

“Fue algo repentino. Tal vez la forma, a lo mejor hubiera sido un poco menos drástica. Los jugadores terminan el entrenamiento, se van, me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas y llega Óscar Pérez a darme la noticia. Fue un poco raro, hubieran esperado a que pudiera agradecer a los jugadores por el apoyo”, comentó el entrenador a los periodistas, luego de firmar su finiquito.

“Le deseo lo mejor, porque el grupo que está ahí lo formamos nosotros, Joaquín Moreno, Memo Vázquez y yo, el 90 por ciento, ojalá logre los resultados que merece el grupo, y todo mundo”, agregó el ‘Tuca’ quien se despide de La Máquina luego de 18 partidos (seis victorias, dos empates y 10 derrotas).

Luego de tres derrotas en la Liga MX, lo que terminó cortando al entrenador brasileño fue la Leagues Cup, donde el equipo nunca pudo ganar ninguno de sus tres partidos en fase regular. Al final, el entrenador culpó a la mala fortuna y a la falta de contundencia, pero espera en 2024 poder volver a los banquillos, por más que sus últimas dos experiencias fuera de Tigres no hayan sido las mejores.

“Faltaron goles, esto se gana con goles, tuvimos un chingo de oportunidades y no la metimos. No fue muy bueno, pero me voy tranquilo porque puse todo de mi parte junto con la gente que me apoyaba. No me voy a amargado, ni rencoroso, ni nada. Vamos a descansar de aquí a diciembre”, afirmó Ferretti.

Se esperaba mucho y el paso del ‘Tuca’ en Cruz Azul fue decepcionante, hasta en las formas del despido.