"Si te gusta provocar, aguántate", el mensaje de Andrada para Nahuel Guzmán

Una disculpa no basta, en Rayados quieren mano dura contra Nahuel Guzmán.

El portero del Monterrey, Esteban Andrada, admitió que el portero de Tigres se disculpó a través de un mensaje de texto, pero también dejó en claro su postura: quiere una sanción acorde a la conducta antideportiva del guardameta, quien ingresó un láser (objeto prohibido) a un palco en el Estadio BBVA para apuntarle a los jugadores del equipo local, en especial a él

¿Qué castigo habrá para el polémico arquero del equipo regio después de este acto insólito?

“No lo sé, yo no soy el que decide eso, el que juzga, así que nada, eso queda en manos de la Liga, de quien pertenece”, comentó el arquero, quien tras el partido colgó mensajes insultantes para su colega, mismos que después borró. “Tuve esa reacción por lo que pasó, pero después se quedó ahí”.

▶️ Nahuel Guzmán habría hecho uso de un rayo láser apuntándolo a la cancha en la edición 135 del Clásico Regio https://t.co/Hsf7uOlZwF pic.twitter.com/LHFTS5hEUl — La Afición (@laaficion) April 14, 2024

Lo hecho por Nahuel indignó al futbol mexicano e incluso la directiva de Tigres aseguró que habría un castigo para su jugado, pues apuntar un láser contra los ojos puede causar un serio daño.

“La verdad me sorprendió porque somos colegas de la misma profesión, pero si te gusta provocar, bancátela”, agregó Andrada, quien seguirá esperando que el cancerbero rival le dé la cara en persona. “Si me mandó mensaje, pero bueno, si me lo pide personalmente, seguramente se las voy a aceptar”.

¿Habrá partidos de suspensión para Guzmán por su actitud antideportiva y el ingreso de un objeto prohibido al estadio? La Federación Mexicana de Futbol ya lo está analizando.