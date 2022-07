Si Feyenoord quiere a Santiago Giménez tendrá que mejorar su oferta

El primer tren europeo llegó por Santiago Giménez, pero Cruz Azul lo despidió sin miramientos.

Feyenoord se interesó tanto en el joven delantero de La Máquina que hasta le hizo una oferta al club ‘cementero’, pero proponer un millón de dólares como enganche por el atacante titular del equipo no dio resultado.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, el equipo holandés se acercó a Cruz Azul para intentar llevarse al autor de tres goles en este Apertura 2022. No es para menos si consideramos la gran proyección que tiene el seleccionado mexicano de 21 años, pero, aunque el club no está negado a dejarlo ir a Europa por el bien de su desarrollo, la oferta no era competente.

Trasciende que el equipo de la Eredivisie ofreció un millón de dólares para amarrar el traspaso. Su intención era amarrar el 50% de la carta del jugador e ir abonando más dinero a lo largo de tres años.

Pero, aunque esta primera propuesta fue rechazada, La Máquina sabe que podría llegar una mejor oferta en los próximos días, por lo que estará preparada para tomar una decisión.

Para este Apertura 2022, La Máquina se reforzó con dos delanteros: Carlos Rotondi y el recién llegado Gonzalo Carneiro, pero lo cierto es que Giménez ha arrancado los tres primeros partidos del torneo.

‘Chaquito’ tiene un valor de 4 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt, pero se espera que su valor aumente significativamente con un buen torneo de Liga y su posible llamado al Mundial.