Seamos serios, Boca Juniors no puede llevarse a Brian Rodríguez

América no le hará descuentos a la cláusula de recisión del uruguayo

Claro que Boca Juniors puede llevarse a Brian Rodríguez… siempre y cuando pague su cláusula de recisión completa una vez que termine el torneo.

América no va a regalar a su jugador y no se dejará ablandar por la forma en que este club suele encantar a los jugadores. Esto quiere decir que el ‘Rayito’ no dejará a su club para llegar al conjunto ‘xeneize’, pues luce casi imposible que puedan cubrir la indemnización por llevarse a un jugador con contrato vigente en otro club.

El uruguayo sonaba para dejar al equipo desde el verano pasado, pero finalmente se quedó en el equipo y ha dado uno de sus mejoes torneos.

La cláusula de recisión que tiene Brian Rodríguez con el América asciende a los 20 millones de dólares, casi 10 veces más de lo que costó anular el contrato que tenía el técnico Fernando Gago con Chivas.

Por eso, a pesar de los rumores en Sudamérica que vinculan al extremo de 24 años con Boca Juniors y los reportes de que el agente del jugador Edgardo Lasalvia se encuentra en Argentina atendiendo este interés, el jugador se mantendrá con su actual equipo para afrontar el resto del Apertura 2024 y seguramente el Clausura 2025, pues tiene contrato con las Águilas hasta 2026.

De acuerdo con el periodista de FOX Sports México Carlos Hernández, ‘Rayito’ no irá a Boca Juniors por más fuerte que sea el interés, pues América no piensa dejarse convencer por la parte “personal” a la que suelen recurrir los futbolistas cada vez que les llega una propuesta del equipo ‘xeneize’.

Rodríguez tiene cinco goles y cinco asistencias en el torneo y ha sido titular en 10 de los 14 partidos que ha disputado en el torneo, por lo que se podría considerar como un jugador de alta importancia en el esquema de André Jardine en este América que quiere hacer historia con un tricampeonato en la Liga MX.