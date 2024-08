Se reanuda el torneo Apertura 2024 tras el fracaso en Leagues Cup

El torneo Apertura 2024 será retomado este fin de semana con tres partido en los que se enfrentarán seis equipos que quedaron eliminados de la Leagues Cup antes de lo esperado.

A través de un comunicado, la Liga MX confirmó que tres partidos han sido reprogramados para evitar largos periodos de inactividad.

En el comunicado se estipula que los juegos que serán adelantados corresponden a las jornadas dobles para evitar la saturación del calendario y permitir que los clubes eliminados no pierdan ritmo de juego.,

De esta manera, se adelantarán los partidos entre Puebla vs. Rayados de Monterrey, Tijuana vs. Santos Laguna y Atlético San Luis vs. Gallos Blancos de Querétaro.

Camoteros y Rayados se enfrentarán el viernes adelantando el partido de la fecha 16. Xolos y Santos lo harán el domingo en duelo adelantado de la jornada 8, mientras que el Clásico de la 57 se jugará, también en domingo, adelantando el choque primeramente asignado a la jornada 13.

Por el momento, ningún otro partido ha sido reprogramado, por lo que el resto de los equipos reanudarán actividades en la jornada 5 calendarizada para el 23 de agosto próximo.